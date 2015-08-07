За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, семеро поранені

За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, семеро отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Як раніше сьогодні повідомляв УНІАН, російсько-терористичні війська з 18 години і до опівночі, практично без перерви, обстрілювали українські позиції у населених пунктах поблизу Донецька.