У зоні АТО ситуація різко загострилася: бойовики за добу 106 разів обстріляли позиції українських військових

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Російсько-терористичні війська з 18 години і до опівночі, практично без перерви, обстрілювали українські позиції у населених пунктах поблизу Донецька.

"Так, близько 20 години найманці двічі вели вогонь по Авдіївці зі 122-міліметрової артилерії. А з десятої вечора ворог чотири рази бив з танків по позиціях сил АТО в Опитному і тричі знову ж таки в Авдіївці. З 18 і до опівночі противник 7 разів обстріляв наші опорні пункти в селищі Піски зі 120-міліметрових мінометів, а близько 23 години по цьому ж населеному пункту вів вогонь з артилерії калібру 122 міліметри", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що з 19.25 і майже до 21 в районі селища Красногорівка відбулося бойове зіткнення українських військових з противником. Група бойовиків, близько 20 чоловік, за підтримки 120 міліметрових мінометів та стрілецької зброї намагалася пройти опорний пункт сил АТО. В результаті бою окупанти відступили.

Читайте такожРосійські офіцери на Донбасі відмовляються керувати бойовиками через житлові проблеми - штаб

Прес-центр зазначив, що на Артемівському напрямку вночі під вогонь 120-міліметрових мінометів потрапили позиції сил АТО в Санжарівці та Золотому. А з 22.05 до 22.25, відверто ігноруючи Мінські домовленості противник вів вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по Троїцькому.

Відносне затишшя було поблизу Маріуполя. За ніч окупанти, двічі провокуючи українських військових зі стрілецької зброї, обстріляли Чермалик.

"Загалом, протягом вчорашньої доби незаконні збройні формування 106 разів порушили режим припинення вогню. З них 78 випадків застосування ворогом зброї зафіксовано поблизу Донецька", - наголосили у штабі.

Після опівночі 7 серпня бандити продовжили вогневу активність на Донеччині.