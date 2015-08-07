Режим припинення вогню у зоні АТО контролюватиме новий генерал-майор (фото)

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-офіцера української сторони СЦКК Руслана Семенюка.

"6 серпня в СЦКК відбулася планова ротація: до виконання обов’язків керівника групи української сторони приступив генерал-майор Борис Кременецький", - повідомив Семенюк.

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Зазначається, що серед завдань спільного центру Кременецький назвав реалізацію рішень за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи в Мінську: в рамках процесів демілітаризації та відводу озброєння визначених калібрів, припинення випадків ведення вогню вздовж лінії розмежування сторін, зниження напруженості збройного протистояння, сприяння відновленню інфраструктури на сході.

Крім того, зазначається у повідомленні, Кременецький відзначив високий рівень професіоналізму генерал-майора Андрія Тарана, який перед цим очолював українську групу.