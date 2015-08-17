Українська сторона викрила причину активізації атак терористів у зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Бойовики незаконних збройних формувань продовжують обстріли та вбивства цивільного населення, руйнування державних установ, підприємств, організацій та закладів соціальної сфери, які забезпечують мешканців регіону робочими місцями, задовольняють їх соціальні та культурні потреби. Проросійські бойовики цілеспрямовано стріляють по житлових кварталах, в яких відсутні будь-які військові підрозділи. Тож скільки ще руйнувань і смертей необхідно для того аби світова спільнота усвідомила терористичну сутність цих незаконних збройних формувань" – цитує прес-центр генерала Кременецького.

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Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (кол. Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя). Внаслідок теракту двоє людей загинули, шестеро отримали поранення. Двоє, в тому числі дитина, перебувають у важкому стані.

Близько 50 будинків пошкоджені, два будинки повністю зруйновані.

Розпорядженням міського голови 17 серпня в Маріуполі оголошено днем жалоби за загиблими в Сартані.