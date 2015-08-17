Сьогодні оголошено жалобу за загиблими у Сартані внаслідок обстрілу бойовиків

Про це стало відомо сьогодні вранці під час оперативної наради з ліквідації наслідків терористичного акту в селища Сартана Іллічівського району Маріуполя, передає місцевий сайт 0629.

Повідомляється, що на місце трагедії виїхало все керівництво міста.

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Нагадаємо, вчора ввечері бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (кол. Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя). Внаслідок теракту двоє людей загинули, шестеро отримали поранення. Двоє, в тому числі дитина, перебувають у важкому стані.

Близько 50 будинків пошкоджені, два будинки повністю зруйновані.