За тиждень для армії відремонтовані 272 одиниці військової техніки

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

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"За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції повернули для виконання бойових завдань 272 одиниці озброєння і військової техніки", - сказала Кушнір.

Вона уточнила, що, зокрема, було відремонтовано 10 танків Т-64, 3 танки Т-64БМ "Булат", 4 гармати "Гіацинт-Б", одна самохідна гаубиця "Акація", 2 самохідні гаубиці "Гвоздика", 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 10 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", бойова машина самохідного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10М", бойова машина протитанкового комплексу "Конкурс".

Крім того, відновлено 15 бойових машин піхоти БМП-1 і 13 БМП-2, 2 бойові розвідувальні машини БРМ-1К, 2 бронетранспортери БТР-70, 3 БТР-80, 6 бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2, броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-4, 3 транспортні машини і машину управління артилерією.

Також відремонтовані 173 одиниці автомобільної техніки, в тому числі 44 Урали, 34 Зіли, 34 ГАЗ-66, 28 Камазів, 31 КрАЗ і 2 МАЗи.

Були відновлені дві бойові машини зенітного комплексу "Стріла 10".

Всього з початку проведення АТО для ЗСУ відновлено та відремонтовано 24 тис. 891 одиницю озброєння і військової техніки.