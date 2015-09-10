Помер другий боєць із групи, яка підірвалася на розтяжці в Луганській області

Про це повідомляє "112 Україна".

Як заявив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, "на сьогодні є інформація про те, що на місці загинув один військовослужбовець 1987 року народження, який прибув із Львівської області. І щойно надійшла інформація, що від отриманих поранень у лікарні в Артемівську помер ще один військовослужбовець 1974 року народження, який прибув з Кременчука".

Читайте такожУ Троїцькому на розтяжці терористів підірвалися шестеро військових, один боєць загинув

"Це робота ДРГ. Зз 1 вересня обстріли припинилися, і зусилля диверсійних груп "ЛНР" спрямовані на те, щоб проводити диверсійну мінну роботу... Ми фіксуємо невеликі обстріли із стрілецької зброї, але таких обстрілів, як були, як і раніше, не фіксуємо", - зазначив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, вранці на блокпосту за селом Троїцьке Попаснянського району Луганської області на розтяжці, встановленій терористами, підірвалися військовослужбовці 54-ї механізованої бригади. Один боєць загинув і п’ятеро зазнали поранень.