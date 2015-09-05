У Станиці Луганській на "розтяжці" підірвався пенсіонер

Вчора у лісосмузі між рікою Сіверський Донець та блокпостом «Стелла» у Станиці Луганській бійці 128-ї бригади виявили тіло чоловіка, який, за зовнішнім оглядом та ознаками, підірвався на «розтяжці».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Було встановлено, що загиблий чоловік похилого віку (1938 р.н.) родом з міста Луганськ.

«Скоріш за все, дідусь намагався перейти лінію розмежування, але оскільки терористами заміновані практично всі підходи, він натрапив на «розтяжку». Луганська обласна ВЦА вкотре нагадує, що на Луганщині не діє ні одного контрольно-пропускного пункту по переходу лінії розмежування у зв’язку із небезпекою для громадян користування ними. На даний час потрапити на окуповану територію можливо тільки через Донецьку область», – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.