Бойовики ввечері почали обстрілювати Артемівський напрямок, вночі зберігався режим тиші - штаб

Наприкінці вчорашньої доби бойовики продовжували поодиноко обстрілювати українські позиції та провокувати військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Так, о 18.35 ворожий снайпер вів вогонь по нашому опорному пункту в селищі Зайцеве. А близько 21 години, знову ж таки в районі селища Зайцеве бойовики били по силах АТО з гранатомету і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Окремо слід відзначити і провокаційні дії найманців. На окупованій території ворог відкриває вогонь в бік лінії розмежування, сподіваючись на відповідь Збройних Сил України, щоб звинуватити у зриві мирних домовленостей. В штабі відзначають, що нерідко це робиться, щоб створити "картинку" для проросійського телебачення.

"Цієї ночі о 21 годині, найманці так застосовували стрілецьку зброю неподалік Троїцького. А майже о 22 годині з автоматичних гранатометів злочинці били в напрямку наших опорних пунктів у Ленінському і Кірове. Гранати лягали за декілька сот метрів від українських позицій", - повідомили у штабі АТО.

Загалом упродовж вчорашньої доби, незаконні збройні формування 4 рази цілеспрямовано обстрілювали українські підрозділи, ще 4 рази найманці відкривали провокативний вогонь на тимчасово окупованій території. Усі випадки порушення перемир’я зафіксовані на Артемівському напрямку.

Сьогодні 26 вересня, з опівночі і до 6 ранку в зоні АТО зберігалася тиша.