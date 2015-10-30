Терористи обстріляли позиції сил АТО у районі Пісків, є поранений і загиблий
Сьогодні терористи обстріляли позиції українських військових у районі населеного пункту Піски.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.
"У Пісках закінчився бій. Стрілецька зброя, Гп-25, АГС. Двоє поранених з 3 батальйону 93 бригади. 1 важкий, один легкий", - написав він.
При цьому журналіст зазначив, що легкопораненому надали допомогу на місці, а другого евакуювали.
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Незабаром, за словами Рудоманова, важкопоранений помер.
В Пісках закінчився бій. Стрілецька зброя, Гп-25,АГС.Двоє поранених з 3 батальйону 93 бригади. 1 важкий, один легкий....Posted by Олександр Рудоманов on 30 жовтня 2015 р.
Крім того, у Генштабі вже підтвердили смерть українського військового у районі Пісків.
"Сьогодні в період між 15:15 та 15:45 бойовики обстріляли наші позиції, що розташовані неподалік населеного пункту Піски. Вели вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних та підствольних гранатометів зі сторони Жаб'ячого. Внаслідок обстрілу двоє українських військових отримали поранення. Один з них від госпіталізації відмовився, поранення іншого виявились смертельними", - йдеться у повідомленні.