Протягом ночі бойовики гатили з різнокаліберної зброї, по Новгородському працював снайпер

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

З гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели неприцільний вогонь по Авдіївці, Пісках, Новгородському та Троїцькому.

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Також зазначається, що Зайцеве та Майорськ противник обстрілював зі стрілецької зброї.

"З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели прицільний вогонь по наших позиціях у Широкиному та Новгородському. Також по Новгородському працював снайпер", - йдеться у повідомленні штабу.

З 18 години вчорашнього дня до 6 ранку терористи продовжили провокаційні обстріли на Донецькому та Артемівському напрямк... Posted by Прес-центр штабу АТО on 5 декабря 2015 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що у районі Горлівки бойовики пішли в наступ, але отримали швидку відсіч і зазнали великих втрат. Українські військові на лінії фронту говорять про щонайменше 30 вбитих бойовиків.