Спроба наступу "ДНР" біля Горлівки провалилася: бойовики зазнали великих втрат

В районі Горлівки бойовики пішли в наступ, але отримали швидку відсіч і зазнали великих втрат. Українські військові на лінії фронту говорять про щонайменше 30 вбитих бойовиків, повідомляє ТСН.uа.

Сепаратисти під керівництвом російських кадрових військових атакували висотні позиції, які прикривали ВСУ.

"Бій тривав дві з половиною години. У них близько 30 "двохсотих" і поранених теж багато", - розповів командир української військової частини Олександр Олійник.

Військові кажуть, що бойовики збільшили присутність своїх найманців у Горлівці. Тому ця спроба наступу, можливо, не остання.

"Людей взагалі не жаліють. Ні зброї, ні людей. В Росії ніколи людей не жаліли", - говорить один з бійців сил АТО.

Вже після проваленої атаки проросійські сили накрили позиції ВСУ з артилерії.

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Бійці кажуть, що це була помста за поразку в бою. Вдень по розташуванню українських вояків вже стріляв снайпер. Журналістам та спостерігачам ОБСЄ довелося залишити передову позицію, враховуючи небезпеку.

Українські військові встигли передати вітання волонтерам, яких назвали другою армією, і похвалитися нагородами від Міноборони. Кажуть, отримувати їх було приємно, а День Збройних сил відзначать зі зброєю в руках і з подвійним ентузіазмом.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують вести прицільні та провокаційні обстріли.