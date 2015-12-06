Неподалік від Горлівки виявлено танки терористів "ДНР"

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На східній околиці Озерянівки виявлено танк противника. N48°16'29,33"E37°58'08,03"; Х=5349577, Y=7423561", - йдеться у повідомленні штабу.

Читайте такожПротягом ночі бойовики гатили з різнокаліберної зброї, по Новгородському працював снайпер

Крім того, терористи продовжують активно зміцнювати фортифікаційні споруди та посилювати свої позиції.

"Сьогодні, у День Збройних Сил України, існує висока ймовірність обстрілів та інших провокацій загарбників щодо ЗСУ та мирних громадян", - попередили у прес-центрі АТО.

Сьогодні, 6 грудня, у населених пунктах Озерянівка та Зайцеве неподалік від Горлівки на лінії розмежування виявлено танк... Posted by Прес-центр штабу АТО on 5 декабря 2015 г.

Раніше сьогодні прес-центр АТО уточнив подробиці бою у районі Майорська: українські військовослужбовці знищили 2 одиниці техніки, 1 мінометну обслугу та до 20 бойовиків, ще близько 30 було поранено.