Бій у районі Майорська: сили АТО відбили атаку 100 терористів, противник зазнав суттєвих втрат

Про це прес-центр АТО уточнив на своїй сторінці у Facebook.

Стало відомо, що 4 грудня о 9-й ранку ворог чисельністю до 100 бойовиків атакував позиції сил АТО у районі населеного пункту Майорськ. Тоді підрозділи ЗСУ дали відсіч противнику зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів, не заборонених Мінськими домовленостями.

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"Зазнавши втрат, ворог відкотився. Однак слідом сепаратисти відкрили прицільний вогонь по наших опорних пунктах із 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу.

Також зазначається, що у районі населеного пункту Зайцеве бойовики, розташувавши БМП за будівлею школи та зібравши у будівлі мирних жителів, вели прицільний вогонь по позиціях українських військових.

"Щоб уникнути загибелі мирного населення, підрозділи української армії вогонь у відповідь не відкривали. Протягом дня противник продовжував атакувати наші позиції, але згодом, отримавши відсіч і зазнавши втрат, відступив", - наголосили у прес-центрі АТО.

За уточненою інформацію, 4 грудня о 9-й ранку ворог чисельністю до 100 бойовиків атакував наші позиції в районі населено... Posted by Прес-центр штабу АТО on 5 декабря 2015 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі Горлівки бойовики пішли в наступ, але отримали швидку відсіч і зазнали великих втрат. Українські військові на лінії фронту повідомили про щонайменше 30 вбитих бойовиків.