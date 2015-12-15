За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий

Минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений.

Читайте такожБойовики вдень обстріляли українські позиції в районі Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, - наголосив Мотузяник.