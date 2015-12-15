За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий
13:25, 15 грудня 2015Війна
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Олександр Мотузяник заявив, що ні один боєць минулої доби в зоні АТО не постраждав.
За добу в українській армії втрат немає / Фото УНІАН
Минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, - наголосив Мотузяник.
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