За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий

13:25, 15 грудня 2015
Війна
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Олександр Мотузяник заявив, що ні один боєць минулої доби в зоні АТО не постраждав.

За сутки в украинской армии потерь нет / Фото УНИАН

Минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, - наголосив Мотузяник.

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