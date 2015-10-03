Статус учасника бойових дій вже отримали близько 49 тисяч правоохоронців

Станом на 2 жовтня статус учасника бойових дій отримали близько 49 тис. правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

Серед них – майже 22 тис. працівників міліції та близько 16 тис. бійців Національної гвардії України, які брали участь в АТО.

Також статус учасника бойових дій отримали понад 10,6 тис працівників Державної прикордонної служби та 633 працівника Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У той же час двох осіб було позбавлено раніше наданого їм статусу учасника бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, станом на 30 вересня статус учасника бойових дій отримали понад 82,5 тис. військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в АТО.