В АП пояснили збільшення кількості обстрілів бойовиками в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу, незважаючи на загострення бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення", - сказав Мотузяник.

За його словами, найбільша кількість обстрілів бойовиками українських позицій зафіксована в районі Донецького аеропорту, селища Піски, на які упродовж доби припадала майже половина збройних провокацій.

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Водночас Мотузяник зазначив, що терористи минулої доби майже не використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також він припустив, що збільшення кількості останніми днями обстрілів бойовиками українських позицій може бути пов’язане зі спробою тиску на українську сторону напередодні або в період важливих політичних зустрічей (зокрема, Тристоронньої контактної групи у Мінську, що запланована на 22 грудня - УНІАН).

При цьому Мотузяник не виключив, що кількість обстрілів зросла через «відстріл боєкомплекту, щоб отримати підживлення з боку РФ», а також із навчанням нових бойовиків, які постійно надсилаються з Росії.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби бойовики 63 рази відкривали вогонь по позиціях українських силовиків.