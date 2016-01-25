Українська розвідка розповіла, яке озброєння Росія відправляє бойовикам на Донбас

Про це повідомив начальник управління ГУР МОУ Вадим Скібіцький, інформує "112 Україна".

"Насамперед залізничними ешелонами і автомобільним транспортом перевозяться у великій кількості артилерійські боєприпаси, це 152-мм снаряди, міни до мінометів, а також паливо-мастильні матеріали для забезпечення життєдіяльності 1 і 2 АК", - розповів Скібицький.

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За даними ГУР, угруповання 1 і 2 армійського корпусу нараховують близько 470 танків, близько 800 бойових броньованих машин, велику кількість артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню (близько 200 одиниць). "Як правило, важке озброєння знаходиться в місцях постійної дислокації, це найбільш великі населені пункти", - зазначив Скібицький.

Також він повідомив, що на сьогоднішній день здійснюються заходи щодо доукомплектування підрозділів противника і проводиться активна бойова підготовка для того, щоб підтримувати їх у постійній бойовій готовності.

"Зараз активно проводиться навчання на рівні рота-батальйон, відпрацьовується різна тематика, насамперед проведення контрнаступальних дій. Дисципліна, я не скажу, що ідеальна, але російські військовослужбовці, інструктори, командири, які перебувають на посадах в 1 і 2 АК, здійснюють все для того, щоб дисципліна підтримувалася і щоб не було конфліктних ситуацій між бойовиками і місцевим населенням", - розповів Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка помітила у бойовиків протитанкові гармати "Рапіра" і РСЗВ "Град".