Бойовики здійснили 26 обстрілів позицій сил АТО
В зоні проведення АТО бойовики з початку доби здійснили 26 обстрілів позицій Збройних Сил України: 16 зафіксовано на Донецькому напрямку та 10 - на Маріупольському.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
«Протягом години з мінометів та гранатометів різних систем терористи вели вогонь по позиції “Зеніт” поряд з Авдіївкою. Активізувались ворожі снайпери поблизу Пісків та Авдіївки. З гранатометів та кулеметів великого калібру російські терористи обстріляли опорні пункти в районі шахти Бутівка, Опитного, Пісків та Зайцевого», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що з міномета калібру 120 мм російські найманці обстріляли позицію поблизу Бердянського, а опорні пункти поруч з Мар’янкою - із зенітних установок, гранатометів та стрілецької зброї.
Неприцільний вогонь терористи вели по позиціях поблизу Широкиного з мінометів 120 та 82 мм, додали в штабі.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину2 березня 2016 року:В зоні проведення АТО проросійські найманці ...Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, March 2, 2016
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення АТО загинули троє українських військовослужбовців, ще 14 отримали поранення.