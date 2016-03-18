Рота зосереджених на Донбасі російських військових подала рапорти на звільнення – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Незважаючи на заходи, що намагаються вживати командувач 1 АК (Донецьк) генерал-майор ЗС РФ Асапов та його заступник по роботі з особовим складом полковник ЗС РФ Чирков, залишається на низькому рівні морально-психологічний стан особового складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (ошмсп мп, Новоазовськ, командир полку полковник ЗС РФ Бондарєв). 16 березня командир та всі військовослужбовці 3 танкової роти танкового батальйону 9 ошмсп мп подали рапорти на звільнення з військової служби та погрожували знищити танки, якщо командування частини не задовольнить їх вимоги з виплати заборгованості грошового утримання", - повідомляє українська розвідка.

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Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що в тимчасово окуповане місто Макіївка Донецької області з російського міста Орел прибув підрозділ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.