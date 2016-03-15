До окупованої Макіївки прибув підрозділ внутрішніх військ МВС Росії - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Підтверджено, що до н.п.Макіївка прибув підрозділ (близько 100 військовослужбовців) зі складу окремого спеціалізованого моторизованого батальйону (м.Орел, Росія) Центрального регіонального командування внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ РФ», - йдеться в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що «відповідно до законодавства Російської федерації, президент Росії має виключне право приймати рішення щодо залучення ВВ МВС РФ до виконання завдань не за їх призначенням, у т.ч. за межами країни».

За даними розвідки, «в оперативних планах російського командування передбачено, що на тимчасово окупованих територіях Сходу України на підрозділи ВВ МВС РФ покладаються у т.ч. завдання по недопущенню фактів самовільного залишення бойових позицій власними військами та їх неорганізованого повернення до Росії із зброєю та бойовою технікою».

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Раніше розвідка повідомила, що Росія перекинула на Донбас 90 військових, боєприпаси і шість БМП.