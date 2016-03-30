ОБСЄ помітила фургон з написом "Вантаж-200", який перетнув українсько-російський кордон

13:05, 30 березня 2016
Війна
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Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" у Ростовській області, заявляє, що знову зафіксувала фургон з написом "Вантаж-200", що перетнув українсько-російський кордон.

news.vice.com/Harriet Salem

Про це сказано у тижневому звіті місії.

"22 березня Спостережна місія бачила зареєстрований в Україні фургон, що прибув на прикордонний пукт пропуску з України та перетнув кордон в Російську Федерацію. На лобовому склі фургона був напис російською мовою "Вантаж 200" (цей напис є відомим російським військовим кодом, який позначає військовослужбовців, що загинули в ході бойових дій)", - сказано у звіті.

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Водночас стверджується, що місія не змогла визначити можливу наявність труни у фургоні, тому що задні двері були зачинені.

Пункти пропуску "Гукове" і "Донецьк" межують з українськими пропускними пунктами "Червонопартизанськ" та "Ізварине".

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