В ОБСЄ зафіксували два факти перетину українсько-російського кордону похоронними фургонами

Про це йдеться у тижневому звіті місії з 7 по 13 жовтня 2015 року.

"Впродовж звітного періоду, Спостережна місія бачила два похоронні фургони, які перетинали кордон через прикордонний пункт пропуску «Донецьк»", - йдеться у звіті.

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Зокрема, перший похоронний фургон, зареєстрований в Україні, перетнув кордон з України в Російську Федерацію ввечері 8-го жовтня. Фургон мав напис «Ритуальні послуги Харон». Спостережна місія не змогла встановити, чи була у фургоні труна, чи ні.

"Другий похоронний фургон перетнув кордон з України в Російську Федерацію вранці 13-го жовтня", - сказано у звіті.

Спостережна місія і в цьому випадку не змогла встановити, чи перевозив фургон труну, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні спостережна місія ОБСЄ зафіксувала перевезення українським мікроавтобусом "вантажу-200" до РФ.

Тоді, у місії відзначили, що на мікроавтобусі на лицевому боці було чорно-біле зображення "Вантаж-200" російською мовою, а на обох боках також російською мовою було написано "Ритуальні послуги Анубіс".