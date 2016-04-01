В районі Авдіївки сили АТО поранили 13 російських військових - розвідка
12:48, 01 квітня 2016Війна
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В районі Авдіївки 13 російських військових отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному сайті.
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«Зафіксовано чергові втрати у частинах та з’єднаннях 1 АК (Донецьк), які беруть участь у бойових зіткненнях у районі н.п. Авдіївка. 31 березня поранено 9 російських військовослужбовців 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 4 російських військовослужбовців 5-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк)», - зазначається в повідомленні.
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