На Донбасі російський офіцер підірвав себе гранатою – розвідка
На Донбасі російський офіцер підірвав себе гранатою.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Незважаючи на чисельні перевірки командуванням 1-го АК ЗС РФ, залишається низьким рівень військової дисципліни та морально-психологічний стан російських військовослужбовців 9-го ошмсп мп (окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти). 27 березня під час чергування на вузлі зв’язку підірвав себе гранатою та загинув внаслідок отриманих поранень офіцер підрозділу зв’язку 9-го ошмсп мп старший лейтенант ЗС РФ Пулянцев Сергій Вікторович, 1987 р. н.", - повідомляє українська розвідка.
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У повідомленні також зазначається, що 26 березня дезертирували два російських військовослужбовці мінометної батареї полку, що "потерпали від позастатутних відносин з боку командира мінометної батареї 9-ї ошмсп мп лейтенанта ЗС РФ Литвинова Костянтина Ігоревича".