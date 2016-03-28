На Донбасі російський офіцер підірвав себе гранатою – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Незважаючи на чисельні перевірки командуванням 1-го АК ЗС РФ, залишається низьким рівень військової дисципліни та морально-психологічний стан російських військовослужбовців 9-го ошмсп мп (окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти). 27 березня під час чергування на вузлі зв’язку підірвав себе гранатою та загинув внаслідок отриманих поранень офіцер підрозділу зв’язку 9-го ошмсп мп старший лейтенант ЗС РФ Пулянцев Сергій Вікторович, 1987 р. н.", - повідомляє українська розвідка.

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У повідомленні також зазначається, що 26 березня дезертирували два російських військовослужбовці мінометної батареї полку, що "потерпали від позастатутних відносин з боку командира мінометної батареї 9-ї ошмсп мп лейтенанта ЗС РФ Литвинова Костянтина Ігоревича".