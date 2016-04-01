У розвідці дізнались про плани бойовиків активізувати діяльність під Волновахою
Найближчим часом в зоні АТО противник планує активізувати діяльність на Волноваському напрямку.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на офіційному сайті.
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«Найближчим часом противник планує активізувати діяльність на Волноваському напрямку. Зафіксовано перекидання до н.п. Докучаєвськ зведеного загону морської піхоти зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (Севастополь) Берегових військ Чорноморського флоту ЗС РФ та 61-ї окремої бригади морської піхоти (н.п. Спутнік, Мурманська область, Росія) Берегових військ Північного флоту ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.
Українська розвідка також зазначає, що у районах населених пунктів Авдіївка та Ясинувата противник посилює свої підрозділи. До району населеного пункту Красний партизан переміщують підрозділи окремого танкового батальйону (Макіївка). У населеному пункті Ясинувата на території машинобудівельного заводу зосередили дві мотострілецькі роти 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка).