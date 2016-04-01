Окупаційні війська планують провокації проти сил АТО та мирного населення з 4 по 9 квітня – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.

"Задум операції передбачає здійснення збройних провокацій проти Збройних сил України з метою звинувачення української сторони у порушенні Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Керівництво провокаційними заходами буде здійснювати безпосередньо командувач 2 АК генерал-майор ЗС РФ Євген Нікіфоров", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, для того, щоб відволікти увагу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передбачається провести імітацію навчання 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) за участю самого командувача та посередників із числа командирів частин та з’єднань цього корпусу у районах населених пунктів Шимшинівка та Успенка.

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Українська розвідка також зазначає, що 29 березня командувач 2 АК (Луганськ) генерал-майор ЗС РФ Нікіфоров, який на тимчасово окупованих територіях сходу України використовує прізвище-прикриття Моргун, заборонив командиру 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) полковнику ЗС РФ О. Бушуєву повідомити штаб Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного ВО ЗС РФ про втрату безпілотного летального апарату "Гранат-1" російського виробництва.

"Така заборона пов’язана з тим, що полковник ЗС РФ Бушуєв без погодження з вищим штабом віддав наказ здійснити масований мінометний обстріл передових позицій сил АТО у районі н.п. Луганське. Втрачений БПЛА використовувався для корегування вогню та був збитий українськими військовослужбовцями", - інформує українська розвідка.

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Як раніше повідомляв УНІАН, епіцентром бойових дій на Донбасі залишається Авдіївка. Проросійські бойовики обстрілюють позиції сил АТО з гранатометів і мінометів.