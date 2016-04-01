Окупаційні війська планують провокації проти сил АТО та мирного населення з 4 по 9 квітня – розвідка
У період з 4 по 9 квітня командування 2 АК ЗС РФ під виглядом проведення навчань з бойовими стрільбами планує здійснити провокаційні обстріли передових позицій сил АТО та поселень мирних жителів, розташованих поблизу зони розмежування.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.
"Задум операції передбачає здійснення збройних провокацій проти Збройних сил України з метою звинувачення української сторони у порушенні Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Керівництво провокаційними заходами буде здійснювати безпосередньо командувач 2 АК генерал-майор ЗС РФ Євген Нікіфоров", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, для того, щоб відволікти увагу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передбачається провести імітацію навчання 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) за участю самого командувача та посередників із числа командирів частин та з’єднань цього корпусу у районах населених пунктів Шимшинівка та Успенка.
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Українська розвідка також зазначає, що 29 березня командувач 2 АК (Луганськ) генерал-майор ЗС РФ Нікіфоров, який на тимчасово окупованих територіях сходу України використовує прізвище-прикриття Моргун, заборонив командиру 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) полковнику ЗС РФ О. Бушуєву повідомити штаб Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного ВО ЗС РФ про втрату безпілотного летального апарату "Гранат-1" російського виробництва.
"Така заборона пов’язана з тим, що полковник ЗС РФ Бушуєв без погодження з вищим штабом віддав наказ здійснити масований мінометний обстріл передових позицій сил АТО у районі н.п. Луганське. Втрачений БПЛА використовувався для корегування вогню та був збитий українськими військовослужбовцями", - інформує українська розвідка.
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Як раніше повідомляв УНІАН, епіцентром бойових дій на Донбасі залишається Авдіївка. Проросійські бойовики обстрілюють позиції сил АТО з гранатометів і мінометів.