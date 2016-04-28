Відкриття КПП у Станиці Луганській неможливе через обстріли і пошкодження приміщень - Тука

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. «На жаль, ми щодня отримуємо інформацію про обстріл Станиці Луганській. Я не бачу жодної логіки в цьому, але, мабуть, бойовики роблять все, щоб ми не змогли відновити діяльність Станично-Луганського пункту пропуску. Завтра вранці у мене буде нарада з представниками усіх силових структур з приводу діяльності КПП. Моє переконання залишається незмінним: якщо терористи 48 годин не вестимуть обстріл, то, цілком можливо, ми знову відкриємо пункт. Але це не відбудеться так швидко, оскільки через обстріли були значно пошкоджені приміщення силовиків і служб, які працювали на КПП, і обладнання зв'язку, тому потрібен певний час для їх ремонту», - зазначив Тука.

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Він також прокоментував ситуацію з можливим відкриттям роботи КПП у місті Золоте.

«Що стосується КПП у Золотому - українська сторона повністю готова. Від співробітників ОБСЄ я дізнався, що керівництво «ЛНР» заявляє про якесь мінування траси, якою йтимуть люди і транспорт. Однак я впевнений, що ніяких мін там немає. Однак ми попросили залучити до розмінування іноземних фахівців. Тому говорити про терміни відкриття ми не можемо, це залежить не від нас, а від представників ОБСЄ, які домовляються з представником так званої «ЛНР», - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, пропуск громадян через контрольний пункт «Станично-Луганське» на лінії розмежування у Луганській області було припинено 8 квітня. Таке рішення було прийнято штабом АТО через значну активізацію обстрілів незаконними збройними формуваннями у даному районі.