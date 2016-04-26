Тука назвав умову відновлення роботи КПП у Станиці Луганській

Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вчора, 25 квітня, о 13:00 відбулася зустріч з керівництвом ОБСЄ стосовно можливість відкриття контрольно-пропускного пункту на лінії розмежування.

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"Домовилися про наступне: Станиця Луганська: ОБСЄ встановить два спостережних пункти по обидва боки. У разі припинення вогню протягом 48 годин українська сторона продовжить роботу КПП. Золоте: на вимогу терористів ОБСЄ виконає обстеження території на наявність мін, після чого переговори буде продовжено", - написав губернатор.