Тука назвав умову відновлення роботи КПП у Станиці Луганській
09:57, 26 квітня 2016Війна
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Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляє про можливість відновлення роботи контрольно-пропускного пункту у смт Станиця Луганська.
Тука заявляє про можливість відновлення роботи КПП у Станиці Луганській / panoramio.com/user/4179762
Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, вчора, 25 квітня, о 13:00 відбулася зустріч з керівництвом ОБСЄ стосовно можливість відкриття контрольно-пропускного пункту на лінії розмежування.
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"Домовилися про наступне: Станиця Луганська: ОБСЄ встановить два спостережних пункти по обидва боки. У разі припинення вогню протягом 48 годин українська сторона продовжить роботу КПП. Золоте: на вимогу терористів ОБСЄ виконає обстеження території на наявність мін, після чого переговори буде продовжено", - написав губернатор.
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