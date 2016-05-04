Розвідка встановила особи бойовиків, які п'яними порушили режим тиші 2 травня

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"2 травня провокаційне застосування зброї в бік сил АТО у районі Широка Балка – Горлівське водосховище здійснили військовослужбовці розвідувальної роти 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння та ігноруючи накази командирів", - йдеться у повідомленні.

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Так, було встановлено персональні дані військовослужбовців підрозділу, які причетні до порушення режиму тиші: заступник командира 1-го розвідувального взводу Бороздич Євген Михайлович (01.09.1977р.н.), розвідник-сапер Козловський Руслан Рамазанович (08.09.1986р.н.) та розвідник-снайпер Єгупов Роман Валентинович (08.07.1991р.н.). Крім того, встановлено командира 1-го розвідувального взводу, накази якого було проігноровано, – Попков Сергій Борисович (31.05.1981р.н.).

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі погодили режим припинення вогню з 30 квітня.