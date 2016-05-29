Ми на фінішній прямій звільнення ще 25 українських заручників на окупованому Донбасі - президент

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

"Тривають переговори і задіяні усі ресурси, починаючи від нашої делегації в Тристоронній контактній групі, всіх її учасників, і "нормандський формат" для того, щоб повернути ще 25 українців, які перебувають зараз на окупованій території. І ми на фінішній прямій щодо умов, термінів і процедури їхнього повернення", - заявив Порошенко.

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