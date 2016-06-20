На переговорах в Мінську майже домовилися щодо відводу військових від лінії розмежування - Марчук
07:14, 20 червня 2016Війна
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На останньому засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони практично досягли домовленості щодо відводу військових підрозділів сторін від лінії розмежування на Донбасі.
Можливо вийде відвести військові підрозділи / фото: УНІАН
Про це в інтерв'ю Громадському заявив представник української сторони в підгрупі Євген Марчук.
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"На останньому засіданні практично досягли домовленостей відведення по лінії фронту — в декількох ділянках відвести самих військових на 1,5 — 2 кілометри від лінії фронту, щоб не провокувати всякі обставини", - повідомив він.
За його словами, "є надія, що вдасться хоча б в двох-трьох ділянках повідводити від лінії фронту".
Так, Марчук зазначив, що можливо вийде відвести військові підрозділи в районі Станиці Луганської, а також на ділянці в Донецькій області.
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