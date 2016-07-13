Сьогодні на Донбасі визначать гарячі точки - нову лінію розмежування (відео)

15:32, 13 липня 2016
Війна
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Сьогодні на Донеччині визначать нові гарячі точки як лінію розмежування.

фото mil.gov.ua

Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, передає Еспресо.TV.

"Першочергове завдання - це припинення вогню і проведення заходів щодо встановлення тих гарячих точок, де потрібно встановити різкий, але чіткий мир. Першочергові три точки: Авдіївка, Маріупольський напрямок, Піски. Це ті точки, де є гостра загроза ескалації конфлікту", - сказав він.

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Також, за словами Маломужа, ще є 12 потенційно небезпечних точок, серед них Станиця - Луганська і весь Луганський напрямок.

Раніше Управління з координації гуманітарних питань заявляло, що ситуація на Донбасі має тренд до погіршення, оскільки сторони конфлікту намагаються відвоювати території буферної зони, таким чином наближаючись одна до одної протягом двох останніх тижнів.

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