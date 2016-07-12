Відстань між українськими військовими та бойовиками на Донбасі скоротилася у кілька разів - звіт

Про це організація повідомляє у своєму звіті за червень, передає ТСН.

В Управлінні зазначають, що ситуація має тренд до погіршення, оскільки сторони конфлікту намагаються відвоювати території буферної зони, таким чином наближаючись одна до одної протягом двох останніх тижнів.

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"Відстань між противниками у Станиці Луганській та Зайцевому зменшилася до 300 та 500 м з 1,5 та 2 км відповідно", - йдеться у звіті.

Також в ООН зазначили, що значно зросла кількість жертв серед цивільного населення регіону. У червні зафіксовано рекордну кількість жертв з серпня 2015 року. Серед них є й постраждалі від забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Раніше в АП заявили, що минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.