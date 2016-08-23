Бій в Авдіївській промзоні: українські військові взяли трофейний кулемет противника
14:35, 23 серпня 2016Війна
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Головною подією дня на Донецькому напрямку вчора було бойове зіткнення сил АТО з окупантами в Авдіївській промзоні.
Бійці АТО в промзоні взяли трофейний кулемет окупантів / Фото УНІАН
Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"На світанку, близько 5 ранку, група противника перетнула лінію розмежування й висунулася до наших оборонних рубежів. Ворог почав обладнання позиції на відстані 80 м від нашої. Туди оперативно вирушили наші бійці і прийняли бій, який тривав 40 хвилин", - заявив він.
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В результаті сили АТО знищили трьох окупантів і взяли трофейний 12,7-міліметровий кулемет, розповів Лисенко. Втрат серед українських військових немає.
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