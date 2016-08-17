В АП заявляють про зростання бойової активності окупантів на Маріупольському напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За його інформацією, по позиціям українських ЗСУ тут ворог випустив понад 200 снарядів. «На Маріупольському напрямку знову зросла бойова активність ворога. Вчора бандформування провели 4 артилерійських обстріли сил АТО. Перший відбувся у Мар‘їнці близько першої години ночі», - зауважив Мотузяник.

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За його словами, також окупанти вчергове застосували артилерію проти українських захисників поблизу н.п. Рибинське, що за 7 км від Волновахи. Пізніше бойовики відкрили вогонь з використанням гармат калібром 122 мм неподалік Чермалика – там впродовж години ворог випустив близько 60 артснарядів. І ще один обстріл артилерією українських рубежів оборони був здійснений в Новоселівці.

У Красногорівці, Славному, Лебединському та Широкиному НЗФ активно використовували міномети.

«Загалом вчора на Маріупольському напрямку противник випустив більше 130 артилерійських та більше 80 мінометних снарядів. Таким чином, всього за добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків, половина з них з використанням важкого озброєння», - уточнив Мотузяник.

За його інформацією, на Луганському напрямку противник порушив режим тиші на двох ділянках фронту – у Попасній та поблизу Станиці Луганської. Всього на Луганському напрямку сталося 9 ворожих обстрілів, один з них – з використанням артилерії калібром 122 мм.

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«На Донецькому напрямку обстановка залишається напруженою. Бойові дії тривають там по всій лінії зіткнення, за винятком Донецького аеропорту - там було спокійно», - продовжив речник.

Він зауважив, що бойовики активізуються під вечір і все частіше застосовують міномети. «В Авдіївській промзоні тактика дій окупантів є іншою. Там обстріли тривають незалежно від пори доби. Важке озброєння застосовується відкрито ворогом впродовж всього дня. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь», - зауважив Мотузяник.

Всього на Донецькому напрямку, повідомив він, вчора відбулося 23 ворожі обстріли, у 12 випадках терористи використовували важке озброєння.