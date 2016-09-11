Затриманий кадровий військовий РФ розповів про своїх "колег" на Донбасі - розвідка
Затриманий 9 вересня на Донеччині військовий із Москви Денис Сидоров надав покази щодо російських офіцерів, які воюють проти України на тимчасово окупованій території Донбасу.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, "10 вересня військовослужбовець розвідувальної роти 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ громадянин Росії Сидоров Денис Володимирович, 04.08.1981р.н., м.Москва, вул.Олексія Дикого, буд.16а, кв.91, який здався в полон силам АТО 9 вересня у районі н.п.Широка Балка, надав інформацію у т.ч. про присутність та діяльність кадрових російських військовослужбовців, а також штатних підрозділів ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу".
За словами Сидорова, на командних посадах у 3 омсбр перебувають лише кадрові офіцери ЗС РФ.
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Він також повідомив, що в середині серпня на посаду командира 3 омсбр призначено нового офіцера ЗС РФ, але йому передано старий позивний командира бригади “БРЕСТ”. Під час проведеного впізнання по наданих фотокартках підтвердив, що на посаду командира 3 омсбр у серпні прибув полковник ЗС РФ Олексій Бєрдніков, який замінив на цій посаді генерал-майора Ігоря Тимофєєва.
Сидоров поінформував, що останнім часом до Бєрднікова в Горлівку часто приїжджають російські офіцери штатного підрозділу протиповітряної оборони ЗС РФ, та «впізнав по наданих фотокартках офіцерів 60 окремої мотострілецької бригади 5 Армії Східного військового округу ЗС РФ (посади та прізвища надаються російською мовою): начальника противовоздушной обороны-начальника отделения ПВО штаба 60 омсбр подполковник Тупиченко Сергея Александровича; командира зенитно-ракетного дивизиона 60 омсбр майора Кочинского Юрия Владимировича, начальника штаба-заместителя командира зенитно-ракетного дивизиона 60 омсбр майора Киреева Алексея Евгеньевича".
У розвідці нагадали, що в липні на тимчасово окуповані території сходу України Генеральним штабом ЗС РФ переміщено зенітно-ракетний дивізіон зі складу 60 окремої мотострілецької бригади (населений пункт Монастирище-2, Приморський край) 5 загальновійськової армії (Уссурійськ) Східного військового округу ЗС РФ: 168 осіб офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом, 21 одиниця бойової техніки (у т.ч. пускові установки ЗРК “Тор-М2У”) та 30 автомобілів. «Перекидання цього підрозділу призвело до зростання загрози повітряного тероризму для всіх повітряних об’єктів, у т.ч. цивільних літаків, враховуючи відомий терористичний акт РФ, який призвів до трагедії з пасажирським літаком малайзійських авіаліній рейсу MH-17», - наголошується у повідомленні.