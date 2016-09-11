Затриманий кадровий військовий РФ розповів про своїх "колег" на Донбасі - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, "10 вересня військовослужбовець розвідувальної роти 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ громадянин Росії Сидоров Денис Володимирович, 04.08.1981р.н., м.Москва, вул.Олексія Дикого, буд.16а, кв.91, який здався в полон силам АТО 9 вересня у районі н.п.Широка Балка, надав інформацію у т.ч. про присутність та діяльність кадрових російських військовослужбовців, а також штатних підрозділів ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу".

За словами Сидорова, на командних посадах у 3 омсбр перебувають лише кадрові офіцери ЗС РФ.

Читайте такожПоліція Донецької області: за час АТО більше 1,7 тис. терактів забрали життя 174 осіб

Він також повідомив, що в середині серпня на посаду командира 3 омсбр призначено нового офіцера ЗС РФ, але йому передано старий позивний командира бригади “БРЕСТ”. Під час проведеного впізнання по наданих фотокартках підтвердив, що на посаду командира 3 омсбр у серпні прибув полковник ЗС РФ Олексій Бєрдніков, який замінив на цій посаді генерал-майора Ігоря Тимофєєва.

Сидоров поінформував, що останнім часом до Бєрднікова в Горлівку часто приїжджають російські офіцери штатного підрозділу протиповітряної оборони ЗС РФ, та «впізнав по наданих фотокартках офіцерів 60 окремої мотострілецької бригади 5 Армії Східного військового округу ЗС РФ (посади та прізвища надаються російською мовою): начальника противовоздушной обороны-начальника отделения ПВО штаба 60 омсбр подполковник Тупиченко Сергея Александровича; командира зенитно-ракетного дивизиона 60 омсбр майора Кочинского Юрия Владимировича, начальника штаба-заместителя командира зенитно-ракетного дивизиона 60 омсбр майора Киреева Алексея Евгеньевича".

У розвідці нагадали, що в липні на тимчасово окуповані території сходу України Генеральним штабом ЗС РФ переміщено зенітно-ракетний дивізіон зі складу 60 окремої мотострілецької бригади (населений пункт Монастирище-2, Приморський край) 5 загальновійськової армії (Уссурійськ) Східного військового округу ЗС РФ: 168 осіб офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом, 21 одиниця бойової техніки (у т.ч. пускові установки ЗРК “Тор-М2У”) та 30 автомобілів. «Перекидання цього підрозділу призвело до зростання загрози повітряного тероризму для всіх повітряних об’єктів, у т.ч. цивільних літаків, враховуючи відомий терористичний акт РФ, який призвів до трагедії з пасажирським літаком малайзійських авіаліній рейсу MH-17», - наголошується у повідомленні.