БТР бойовиків потонув під час нічних навчань на Донбасі - розвідка
14:35, 10 вересня 2016Війна
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Підтверджені втрати незаконних збройних формувань за 8-9 вересня у зоні проведення антитерористичної операції становили 3 загиблих і 8 поранених.
БТР бойовиків потонув, ілюстративне фото / hromadskeradio.org
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, зокрема, позавчора двоє бойовиків, що підтримуються Росією, отримали поранення внаслідок "дружнього вогню", а ще двоє потонули разом зі своїм БТР на навчаннях у нічний час.
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"Основною причиною цієї надзвичайної події визнано недолуге технічне забезпечення та відсутність належної підготовки особового складу "полку" з використання бойової техніки для подолання водних перешкод, - йдеться у повідомленні розвідки.
Ці інциденти сталися у так званому "9-му полку" російсько-окупаційних військ.
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