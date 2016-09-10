БТР бойовиків потонув під час нічних навчань на Донбасі - розвідка

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема, позавчора двоє бойовиків, що підтримуються Росією, отримали поранення внаслідок "дружнього вогню", а ще двоє потонули разом зі своїм БТР на навчаннях у нічний час.

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"Основною причиною цієї надзвичайної події визнано недолуге технічне забезпечення та відсутність належної підготовки особового складу "полку" з використання бойової техніки для подолання водних перешкод, - йдеться у повідомленні розвідки.

Ці інциденти сталися у так званому "9-му полку" російсько-окупаційних військ.