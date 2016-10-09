У Хмельницькому попрощалися з 21-річним командиром роти, який загинув у зоні АТО
15:56, 09 жовтня 2016Війна
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У Хмельницькому попрощалися з 21-річним командиром роти окремого 130-го розвідувального батальйону Максимом Яровцем, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.
Максим Яровець / Фото ye.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, жалобна церемонія відбулася 8 жовтня на майдані Незалежності біля облдержадміністрації.
В останню путь героя провели військові побратими, друзі, близькі та родина. Загалом попрощатися з бійцем прийшло понад 100 людей. Деякі з них стояли навколішки із квітами на руках.
Яровець загинув 5 жовтня, виконуючи бойове завдання у зоні АТО поблизу Мар'їнки.
У цьому році він завершив навчання в Одеській військовій академії у званні лейтенанта.
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