У Хмельницькому попрощалися з 21-річним командиром роти, який загинув у зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, жалобна церемонія відбулася 8 жовтня на майдані Незалежності біля облдержадміністрації.

В останню путь героя провели військові побратими, друзі, близькі та родина. Загалом попрощатися з бійцем прийшло понад 100 людей. Деякі з них стояли навколішки із квітами на руках.

Яровець загинув 5 жовтня, виконуючи бойове завдання у зоні АТО поблизу Мар'їнки.

У цьому році він завершив навчання в Одеській військовій академії у званні лейтенанта.