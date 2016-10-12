За добу на Донбасі поранено 4 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військовослужбовців немає, але четверо військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.