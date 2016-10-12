На Донбасі волонтери виявили броньований тягач мотострілецької бригади ЗС Росії (фото, відео)

Про це повідомляється на сайті волонтерської спільноти InformNapalm.

Наголошується, що вперше на тягач МТ-ЛБ ВМК помітили волонтери, коли подивилися відеозапис з площі біля міської ради Перевальська Луганської області.

"Модифікації МТ-ЛБ випускають із середини 90-х на російському підприємстві "Muromteplovoz" і саме ці модифікації в Україну ніколи не експортувалися, але випадково опинилися на озброєнні "шахтарів" Луганщини. Наразі перша модифікація з великокаліберними кулеметом НСВТ під назвою МТ-ЛБ ВМ вже не випускається, дві інші — активно виробляються для так званих спеціалізованих "гірських підрозділів збройних сил РФ, - йдеться в повідомленні InformNapalm.

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Але у тягача, як наголосили волонтери, є одна специфічна відмінність. Вона полягає в нестандартному розташуванні триплексу (перископа): замість бічній правої стійки він перенесений на дах машини. Крім того, на корпус машини нанесена нестандартна триколірна камуфляжна забарвлення.

Зазначається, що ідентифікувати точну модифікацію МТ-ЛБ не вдалося, проте волонтери назвали його МТ-ЛБ ВМК.

Крім того, аналогічний специфічний МТ-ЛБ, що перебуває на озброєнні 34-ої ОМСБр, був знищений підрозділами українських збройних сил у районі контрольно-пропускного пункту Маринівка Донецької області у серпні 2014-го року.