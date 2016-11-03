По Кримському на Луганщині бойовики гатили зі ствольної артилерії та "Градів" – штаб АТО

07:22, 03 листопада 2016
Війна
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Минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

REUTERS

Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, проте найважче озброєння терористи використали на Луганщині. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 26 випадків порушення режиму припинення вогню, зазначили у штабі. В Павлополі проти сил АТО бойовики застосували гранатомети, а в районі Мар’їнки - озброєння БМП, БТР, гранатомети і стрілецьку зброю.

Крім того, поблизу Широкиного, Тарамчука, Гнутового, Талаківки та Красногорівки укріплення Збройних сил України обстрілювали з мінометів калібрів 82мм та 120мм. На цих ділянках оборони ворог посилював інтенсивність обстрілів гранатометами, кулеметами великого калібру, стрілецькою зброєю.

На Донецькому напрямку відбулось 8 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. Захисників Новгородського обстріляли з кулеметів та гранатометів, а в Троїцькому окупанти порушили режим тиші з озброєння БМП, стрілецької зброї. В Авдіївці бойовики вкотре застосували міномети калібрів 82мм та 120мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 13 провокацій проти сил АТО. В напрямку Новоолександрівки та Новозванівки російсько-окупаційні війська використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській – вогонь БМП, гранатометів та мінометів 82 калібру.

"По позиціях українських воїнів в Оріховому противник використав ствольну артилерію калібру 122мм, а в Кримському – міномети 82мм та 120мм, ствольну артилерію калібрів 122 та 152мм, реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", - розповіли у прес-центрі.

Як повідомили у середу в Міноборони, кількість обстрілів у жовтні, порівняно з вереснем, бойовики збільшили майже вдвічі. Крім того, розширилась їх географія.

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