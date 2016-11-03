По Кримському на Луганщині бойовики гатили зі ствольної артилерії та "Градів" – штаб АТО

Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, проте найважче озброєння терористи використали на Луганщині. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 26 випадків порушення режиму припинення вогню, зазначили у штабі. В Павлополі проти сил АТО бойовики застосували гранатомети, а в районі Мар’їнки - озброєння БМП, БТР, гранатомети і стрілецьку зброю.

Крім того, поблизу Широкиного, Тарамчука, Гнутового, Талаківки та Красногорівки укріплення Збройних сил України обстрілювали з мінометів калібрів 82мм та 120мм. На цих ділянках оборони ворог посилював інтенсивність обстрілів гранатометами, кулеметами великого калібру, стрілецькою зброєю.

На Донецькому напрямку відбулось 8 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. Захисників Новгородського обстріляли з кулеметів та гранатометів, а в Троїцькому окупанти порушили режим тиші з озброєння БМП, стрілецької зброї. В Авдіївці бойовики вкотре застосували міномети калібрів 82мм та 120мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 13 провокацій проти сил АТО. В напрямку Новоолександрівки та Новозванівки російсько-окупаційні війська використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській – вогонь БМП, гранатометів та мінометів 82 калібру.

"По позиціях українських воїнів в Оріховому противник використав ствольну артилерію калібру 122мм, а в Кримському – міномети 82мм та 120мм, ствольну артилерію калібрів 122 та 152мм, реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", - розповіли у прес-центрі.

Як повідомили у середу в Міноборони, кількість обстрілів у жовтні, порівняно з вереснем, бойовики збільшили майже вдвічі. Крім того, розширилась їх географія.