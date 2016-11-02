Лисенко: У жовтні бойовики на Донбасі вдвічі збільшили обстріли сил АТО, порівняно з вереснем

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони Андрій Лисенко.

“Аналізуючи кількість обстрілів у жовтні, порівняно з вереснем, бойовики збільшили майже вдвічі кількість обстрілів. Зокрема, в жовтні було здійснено 1322 обстріли сил АТО”, - сказав Лисенко.

Коментуючи ситуацію, яка склалася вчора в зоні АТО, Лисенко зауважив, що на Донецькому напрямку понад 80% обстрілів прийшлося на Авдіївську промзону, всього ж на цьому напрямку відбулося 7 обстрілів, з яких 5 - з важкого озброєння.

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На Маріупольському напрямку, як зазначив представник Міноборони, бойовики почали розширювати географію обстрілів, зокрема, їм піддалися населені пункти Новомихайлівка, Славне та Пищевик. Всього на цьому напрямку бойовиками було здійснено 27 обстрілів, в тому числі 11 - з важкого озброєння. Також на Донецькому та Маріупольському напрямках було помічено прольоти двох безпілотників ворога.

Нагадаємо, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 27 збройних провокацій. В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик – з артилерії калібру 122мм. В напрямку Павлопіля і Красногорівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.