ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно естонця, нагородженого медаллю "ЛНР"
Генеральною прокуратурою України передано до суду обвинувальний акт стосовно виданого Естонією громадянина цієї країни, який брав участь у діяльності терористичної організації «ЛНР».
Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, чоловік обвинувачується в участі у 2014-2015 роках за грошову винагороду у діяльності «ЛНР» у складі її незаконного збройного формування, так званого «окремого Луганського комендантського полку».
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«У ході розслідування, яке здійснювали слідчі Служби безпеки України, зібрано докази збройного опору обвинуваченим силам антитерористичної операції під час боїв за м. Луганськ, триманні у заручниках військовослужбовців цих сил, носінні та зберіганні вогнепальної зброї», - йдеться у повідомленні.
Також, поінформували в ГПУ, встановлено факт відзначення його керівниками «ЛНР» так званим почесним знаком «Битва за Луганск».
Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.