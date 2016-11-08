ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно естонця, нагородженого медаллю "ЛНР"

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, чоловік обвинувачується в участі у 2014-2015 роках за грошову винагороду у діяльності «ЛНР» у складі її незаконного збройного формування, так званого «окремого Луганського комендантського полку».

Читайте такожЗМІ: у Норвегії заарештували російського неонациста, який воював у лавах "ЛНР"

«У ході розслідування, яке здійснювали слідчі Служби безпеки України, зібрано докази збройного опору обвинуваченим силам антитерористичної операції під час боїв за м. Луганськ, триманні у заручниках військовослужбовців цих сил, носінні та зберіганні вогнепальної зброї», - йдеться у повідомленні.

Також, поінформували в ГПУ, встановлено факт відзначення його керівниками «ЛНР» так званим почесним знаком «Битва за Луганск».

Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.