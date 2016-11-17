Українські військові відновили аеродромні засоби зв'язку в зоні АТО (відео)
10:21, 17 листопада 2016Війна
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Система була пошкоджена бойовиками у 2014 році.
В зоні АТО на одному з аеродромів відновили пошкоджену бойовиками у 2014 році систему зв'язку.
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Про це повідомляє Військове телебачення України на своєму YouTube-каналі.
Роботу системи перевірили за допомогою літака Ан-26.
Нагадаємо, на горі Карачун Донецької області відбувся підйом телевізійної вежі, яку було зруйновано у 2014 році під час бойових дій під Слов'янськом.
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