Завтра на горі Карачун почнуть піднімати зруйновану в 2014 році телевежу – Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Оглянув реальний стан справ із телевежею на Карачуні. Сьогодні доварюють елементи щогли. Завтра, якщо буде сприятлива погода, почнуть її підіймати вгору», - написав керівник ОВЦА.

За його словами, залишиться закріпити телевежу, закріпити відтяжки, встановити передавальне обладнання.

Жебрівський наголосив, що в першу чергу буде інстальований передавач Першого Національного.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінформполітики заявляло про плани відновити телевежу на горі Карачун до кінця вересня.

На початку липня 2014 року в результаті обстрілу з боку бойовиків телевежа на Карачуні впала, на значній території північної частини Донецької області припинилося мовлення українських ЗМІ.

5 липня 2016-го було оголошено, що під Слов'янськом на горі Карачун починається монтаж нової телевежі.