Другий день ракетних навчань під загрозою через погодні умови

Як повідомляє ТСН, вдень за прогнозом погоди на Херсонщині передбачають посилення вітру до 24 метрів в секунду. Також відзначають, що можлива хуртовина зі снігу і дощу.

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Зараз Херсонську область покриває густий туман.

Такі умови несприятливі для військових навчань з зенітними комплексами, тому другий день навчань поки під питанням.

Як повідомляв УНІАН, у другий день навчальних стрільб ЗСУ заплановано проведення пусків декількох ракет і відпрацювання авіацією по повітряним цілям.

Нагадаємо, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, в перший день тренувань з допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовим вдалося знищити всі умовні цілі.

Масштабні навчання почалися незважаючи на неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.