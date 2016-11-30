У Міноборони не виключають ракетного удару з боку Росії

Заступник міністра оборони України, керівник апарату Міноборони генерал-полковник Олександр Дублян прокоментував повідомлення у ЗМІ про погрози Росії на адресу України, яка має намір провести стрільби на півдні, поруч з окупованим Кримом.

"Згідно із ЗМІ, те, що ми бачили, - вони направили ноту нашому військовому аташе щодо проведення ракетних стрільб", - сказав Дублян журналістам у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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"Те, що ми мали з Кримом у 2014 році, те, що ми маємо з війною з Росією, - зі сторони Росії усе можливе, виходячи з їхніх дій за ці роки. Від них можна очікувати багато чого поганого і негативного, і не тільки по відношенню до України", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи може Україна переглянути рішення про проведення стрільб.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явились повідомлення, що в разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адміністративною межею з тимчасово окупованим Кримом РФ погрожує Києву відповісти ракетним ударом.

За даними джерел в Міноборони України, це випливає з листа Міністерства оборони РФ, адресованого військовому аташе у складі Посольства України в Росії. У листі від 26 листопада йдеться про те, що якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети, а по-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

25 листопада Міноборони РФ запросило аташе з питань оборони при Посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з окупованим Кримом. "У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії у зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", – наголосили у військовому відомстві РФ.

Секретар РНБО Олександр Турчинов попросив Росію не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.