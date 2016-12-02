Україна успішно завершила випробування зенітних керованих ракет
Збройні сили України успішно завершили контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет поблизу окупованого Криму.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко.
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"Успішно завершені контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет. Збройні Сили зробили потужний крок в плані підвищення своєї боєздатності і набуття спроможностей по захисту своєї держави. Повітряний кордон України - недоторканий!", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, через погодні умови випробування ракет перенесли на годину.
Нагадаємо, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, в перший день тренувань з допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовим вдалося знищити всі умовні цілі.
Масштабні навчання почалися незважаючи на неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.