Експерт пояснив реакцію Росії на ракетні навчання України біля Криму

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Те, що заявила Україна, зроблено на підставі всіх правових норм і відповідно до світової практики. Крим - наша територія, тому ми маємо право проводити випробування там, де вважаємо за потрібне", - сказав експерт.

За словами Згурця, погрози з боку Росії про ракетний удар у відповідь у разі випробувань - виключно політичного характеру.

"Для Росії питання заборони наших випробувань у першу чергу політичне. Вони хочуть показати, що ми не маємо права на своїй території проводити запуски. Притому, що інші країни не визнали анексію Криму. Якщо говорити про удар у відповідь, тоді удар у відповідь по чому? По акваторії Чорного моря? Випробування проходять у зоні української відповідальності", - сказав Згурець, додавши, що реальна реакція РФ на українські випробування буде ще одним фактом визнання агресивної політики Російської Федерації щодо України.

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Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом. У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він наголосив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.